Оленеводы ЯНАО попросили губернатора защитить их от ТЭК

Оленеводы попросили Артюхова учитывать традиционные маршруты сезонных касланий при строительстве ТЭК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет старейшин коренных жителей Ямальского полуострова (ЯНАО) попросили губернатора Дмитрия Артюхова при реализации новых проектов ТЭК на полуострове учитывать интересы жителей тундры. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, что также был поднят вопрос транспортировки детей и студентов в отдаленные части полуострова.

«Среди тем, которые подняли оленеводы — развитие факторий, связь в тундре, работа санавиации, вопросы рыболовства и заготовки мяса, развитие нефтегазового комплекса на территориях кочевья и многие другие. Губернатора попросили при реализации новых проектов ТЭК на полуострове проводить этнологическую экспертизу и учитывать интересы жителей тундры, в первую очередь — традиционные маршруты сезонных касланий оленьих стад», — говорится в сообщении.

Как добавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в регионе научились находить гармонию между добычей полезных ископаемых и традиционным образом кочевых народов севера. Помимо этого было озвучено, что оленеводы испытывают проблемы с авиасообщением.

«Несколько тем, я думаю, мы решим оперативно — это заброска студентов в отдаленные районы во время каникул, ряд вопросов по АПК, посмотрим по линии ветеринарии как помочь. Все проблемы, что озвучили тундровики, зафиксировал себе, обязательно их изучим, поймем, скольких людей они касаются, ведь Ямал разный и в каждом районе есть свои нюансы, будем принимать сбалансированные решения», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре. Глава региона остановился у семьи Пырирко.

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