20 июня 2022

Источник: сезон отпусков повлиял на важное назначение в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки
Чиновника назначат осенью Фото:

Назначение на должность главы департамента госзаказа ЯНАО решили перенести из-за летнего сезона отпусков. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«На отпускной период решили перенести этот процесс. Планируется, что уже осенью власти вернутся к этому процессу и у департамента появится постоянный глава», — сообщил собеседник.

В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Должность исполняющего обязанности директора этого ведомства уже порядка полутора лет занимает Сергей Побережный. В марте этого года власти объявили конкурс в кадровый резерв на должность главы департамента госзаказа. Источники URA.RU сообщали, что Побережный может не сохранить за собой кресло.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Назначение на должность главы департамента госзаказа ЯНАО решили перенести из-за летнего сезона отпусков. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «На отпускной период решили перенести этот процесс. Планируется, что уже осенью власти вернутся к этому процессу и у департамента появится постоянный глава», — сообщил собеседник. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Должность исполняющего обязанности директора этого ведомства уже порядка полутора лет занимает Сергей Побережный. В марте этого года власти объявили конкурс в кадровый резерв на должность главы департамента госзаказа. Источники URA.RU сообщали, что Побережный может не сохранить за собой кресло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...