Источник: сезон отпусков повлиял на важное назначение в ЯНАО

21 июня 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Чиновника назначат осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Назначение на должность главы департамента госзаказа ЯНАО решили перенести из-за летнего сезона отпусков. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «На отпускной период решили перенести этот процесс. Планируется, что уже осенью власти вернутся к этому процессу и у департамента появится постоянный глава», — сообщил собеседник. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Должность исполняющего обязанности директора этого ведомства уже порядка полутора лет занимает Сергей Побережный. В марте этого года власти объявили конкурс в кадровый резерв на должность главы департамента госзаказа. Источники URA.RU сообщали, что Побережный может не сохранить за собой кресло. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Назначение на должность главы департамента госзаказа ЯНАО решили перенести из-за летнего сезона отпусков. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «На отпускной период решили перенести этот процесс. Планируется, что уже осенью власти вернутся к этому процессу и у департамента появится постоянный глава», — сообщил собеседник. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Должность исполняющего обязанности директора этого ведомства уже порядка полутора лет занимает Сергей Побережный. В марте этого года власти объявили конкурс в кадровый резерв на должность главы департамента госзаказа. Источники URA.RU сообщали, что Побережный может не сохранить за собой кресло.