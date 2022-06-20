Источник: сезон отпусков повлиял на важное назначение в ЯНАО

Назначение на должность главы департамента госзаказа ЯНАО решили перенести из-за летнего сезона отпусков. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.
«На отпускной период решили перенести этот процесс. Планируется, что уже осенью власти вернутся к этому процессу и у департамента появится постоянный глава», — сообщил собеседник.
В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Должность исполняющего обязанности директора этого ведомства уже порядка полутора лет занимает Сергей Побережный. В марте этого года власти объявили конкурс в кадровый резерв на должность главы департамента госзаказа. Источники URA.RU сообщали, что Побережный может не сохранить за собой кресло.
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