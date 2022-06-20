Губернатор Моор пообещал выпускникам по 100 тысяч рублей

21 июня 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Деньги выделят за наивысшие результаты на ЕГЭ Фото: Алексей Гущин © URA.RU Каждый тюменский выпускник, набравший 100 баллов по какому-либо предмету в рамках ЕГЭ, получит от властей региона 100 тысяч рублей. Такое распоряжение в ходе прямой линии дал губернатор Александр Моор. «Стобальники на ЕГЭ — это наша гордость, гордость родителей и региона. Предлагаю простую формулу: за сто баллов — сто тысяч рублей», — заявил губернатор Тюменской области на прямой линии, отвечая на вопрос одного из жителей о поощрении выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Глава региона поручил замгубернатора Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу для предоставления выплат. По словам губернатора, ежегодно в Тюменской области насчитывается порядка 50 ребят, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. В 2022-м их уже 39, причем одна девушка — Асель Исалимова из Ишима, набрала 200 баллов. Максимальные результаты она показала, сдавая русский язык и историю. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Каждый тюменский выпускник, набравший 100 баллов по какому-либо предмету в рамках ЕГЭ, получит от властей региона 100 тысяч рублей. Такое распоряжение в ходе прямой линии дал губернатор Александр Моор. «Стобальники на ЕГЭ — это наша гордость, гордость родителей и региона. Предлагаю простую формулу: за сто баллов — сто тысяч рублей», — заявил губернатор Тюменской области на прямой линии, отвечая на вопрос одного из жителей о поощрении выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Глава региона поручил замгубернатора Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу для предоставления выплат. По словам губернатора, ежегодно в Тюменской области насчитывается порядка 50 ребят, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. В 2022-м их уже 39, причем одна девушка — Асель Исалимова из Ишима, набрала 200 баллов. Максимальные результаты она показала, сдавая русский язык и историю.