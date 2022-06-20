20 июня 2022

Губернатор Моор пообещал выпускникам по 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Деньги выделят за наивысшие результаты на ЕГЭ Фото:

Каждый тюменский выпускник, набравший 100 баллов по какому-либо предмету в рамках ЕГЭ, получит от властей региона 100 тысяч рублей. Такое распоряжение в ходе прямой линии дал губернатор Александр Моор.

«Стобальники на ЕГЭ — это наша гордость, гордость родителей и региона. Предлагаю простую формулу: за сто баллов — сто тысяч рублей», — заявил губернатор Тюменской области на прямой линии, отвечая на вопрос одного из жителей о поощрении выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Глава региона поручил замгубернатора Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу для предоставления выплат. По словам губернатора, ежегодно в Тюменской области насчитывается порядка 50 ребят, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. В 2022-м их уже 39, причем одна девушка — Асель Исалимова из Ишима, набрала 200 баллов. Максимальные результаты она показала, сдавая русский язык и историю.

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Каждый тюменский выпускник, набравший 100 баллов по какому-либо предмету в рамках ЕГЭ, получит от властей региона 100 тысяч рублей. Такое распоряжение в ходе прямой линии дал губернатор Александр Моор. «Стобальники на ЕГЭ — это наша гордость, гордость родителей и региона. Предлагаю простую формулу: за сто баллов — сто тысяч рублей», — заявил губернатор Тюменской области на прямой линии, отвечая на вопрос одного из жителей о поощрении выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Глава региона поручил замгубернатора Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу для предоставления выплат. По словам губернатора, ежегодно в Тюменской области насчитывается порядка 50 ребят, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. В 2022-м их уже 39, причем одна девушка — Асель Исалимова из Ишима, набрала 200 баллов. Максимальные результаты она показала, сдавая русский язык и историю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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