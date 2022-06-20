В Тюменской области для решения проблем ЖКХ привлекли бизнес

21 июня 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Для решения проблем в сфере ЖКХ власти заключают концессии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области вопросы в сфере ЖКХ решают с помощью бизнеса. На сегодняшний день в регионе заключены 13 концессионных соглашений на объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Общая сумма инвестиций в рамках концессий 29 млрд рублей, из которых средства концессионеров составили 24 млрд. «Привлечение частного партнера для развития сферы ЖКХ планируем продолжать и дальше», — заверил Моор. На ближайшем заседании облдумы будут обсуждать еще пять концессий. Среди проектов, которые планируют реализовать, Моор назвал реконструкцию фильтровальной станции, сетей водоснабжения, водоотведения в Тобольске. Этим, напомним, занимается компания СУЭНКО. Ранее под Тобольском в рамках концессии запустили Соколовский и Сумкинский водозаборы, которые обеспечивают жителей чистой водой из подземных источников. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал « Темы Тюмени».

В Тюменской области вопросы в сфере ЖКХ решают с помощью бизнеса. На сегодняшний день в регионе заключены 13 концессионных соглашений на объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Общая сумма инвестиций в рамках концессий 29 млрд рублей, из которых средства концессионеров составили 24 млрд. «Привлечение частного партнера для развития сферы ЖКХ планируем продолжать и дальше», — заверил Моор. На ближайшем заседании облдумы будут обсуждать еще пять концессий. Среди проектов, которые планируют реализовать, Моор назвал реконструкцию фильтровальной станции, сетей водоснабжения, водоотведения в Тобольске. Этим, напомним, занимается компания СУЭНКО. Ранее под Тобольском в рамках концессии запустили Соколовский и Сумкинский водозаборы, которые обеспечивают жителей чистой водой из подземных источников. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».