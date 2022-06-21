Стоматологии Екатеринбурга переживают кризис из-за санкций Запада

В Екатеринбурге изменились цены на стоматологические услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Стоматологии Екатеринбурга столкнулись с острой нехваткой оборудования и материалов после введения антироссийских санкций. Как рассказали URA.RU представители нескольких стоматологических клиник, за четыре месяца стоимость расходных материалов увеличилась почти в три раза.

«Многие контракты с иностранными фирмами были расторгнуты, из-за чего большинство фирм перешли на китайские аналоги. Есть врачи, которые повышали свою квалификацию, для них теперь практически невозможно найти необходимые материалы. Протезирование, хирургия — все это стало менее доступно для специалистов», — рассказал URA.RU соучредитель одной из городских клиник.

В екатеринбургской стоматологии «Фернандель» рассказали, что оборудование из США и ФРГ теперь невозможно приобрести и эксплуатировать. Из-за нарушенной логистики и недостатка материалов клинике пришлось повышать цены.

В марте URA.RU сообщало, что цены на услуги в стоматологиях Екатеринбурга выросли на 20—30%. По словам соучредителя фирмы «Ай-Дент», владеющей стоматологическим центром White Владимир Козлова, причина — в нарушении логистических цепочек, по которым в Россию ранее доставлялись импортные расходные материалы. Однако тогда удорожание услуг никак не сказалось на спросе.