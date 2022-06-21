Дерматолог Галлямова назвала ошибки россиян во время загара

22 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Крем от загара работает только два часа, предупредила Юлия Галлямова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Люди неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения, а также вовремя не обновляют защиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Ее никто не использует. Средства с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются фотозащитой сейчас. И мы говорим, что нужно использовать 30 и 50+. Любая защита действует два часа. Доказано наукой и международными сообществами, что каждые два часа нужно ее обновлять», — сказала Юлия Галлямова. Она объяснила, почему не стоит выбирать средства с низкой защитой от солнца. «Считается, что они не имеют профилактического воздействия, если мы говорим о защите от такого заболевания как меланома. При ярком солнце подойдет средство с SPF 50, а при пасмурной в городских условиях будет достаточно 30», — отметила врач. Дерматолог призвала особенно не пренебрегать этими рекомендациями людям со светлыми глазами, волосами и кожей. «У них больше вероятности развития рака, предрака кожи и меланомы», — добавила эксперт. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Люди неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения, а также вовремя не обновляют защиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Ее никто не использует. Средства с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются фотозащитой сейчас. И мы говорим, что нужно использовать 30 и 50+. Любая защита действует два часа. Доказано наукой и международными сообществами, что каждые два часа нужно ее обновлять», — сказала Юлия Галлямова. Она объяснила, почему не стоит выбирать средства с низкой защитой от солнца. «Считается, что они не имеют профилактического воздействия, если мы говорим о защите от такого заболевания как меланома. При ярком солнце подойдет средство с SPF 50, а при пасмурной в городских условиях будет достаточно 30», — отметила врач. Дерматолог призвала особенно не пренебрегать этими рекомендациями людям со светлыми глазами, волосами и кожей. «У них больше вероятности развития рака, предрака кожи и меланомы», — добавила эксперт.