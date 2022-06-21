Челябинск стал городом-миллионником с самыми дешевыми комнатами

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Комнату в Челябинске можно купить в среднем за полмиллиона рублей Фото:

В Челябинске в июне 2022 года оказались самая низкая стоимость комнат среди других городов-миллионников. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости «Доли.ру».

«Городом с самыми дешевыми комнатами стал Челябинск — здесь можно купить объект за 533,5 тысячи рублей, в начале года средняя цена такого жилья была выше на 18,3 процента», — цитируют исследование на сайте «Лента.ру».

Наиболее дорогими стали комнаты в Москве, где средняя цена за такой объект составила порядка пяти миллионов рублей. На вором месте — Санкт-Петербург (3,12 миллиона рублей). Третье место занимает Казань со стоимостью объекта около двух миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в России впервые за три года упали цены на вторичное жилье. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься еще сильнее.

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В Челябинске в июне 2022 года оказались самая низкая стоимость комнат среди других городов-миллионников. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости «Доли.ру». «Городом с самыми дешевыми комнатами стал Челябинск — здесь можно купить объект за 533,5 тысячи рублей, в начале года средняя цена такого жилья была выше на 18,3 процента», — цитируют исследование на сайте «Лента.ру». Наиболее дорогими стали комнаты в Москве, где средняя цена за такой объект составила порядка пяти миллионов рублей. На вором месте — Санкт-Петербург (3,12 миллиона рублей). Третье место занимает Казань со стоимостью объекта около двух миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в России впервые за три года упали цены на вторичное жилье. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься еще сильнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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