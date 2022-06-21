Челябинск стал городом-миллионником с самыми дешевыми комнатами

Комнату в Челябинске можно купить в среднем за полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июне 2022 года оказались самая низкая стоимость комнат среди других городов-миллионников. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости «Доли.ру».

«Городом с самыми дешевыми комнатами стал Челябинск — здесь можно купить объект за 533,5 тысячи рублей, в начале года средняя цена такого жилья была выше на 18,3 процента», — цитируют исследование на сайте «Лента.ру».

Наиболее дорогими стали комнаты в Москве, где средняя цена за такой объект составила порядка пяти миллионов рублей. На вором месте — Санкт-Петербург (3,12 миллиона рублей). Третье место занимает Казань со стоимостью объекта около двух миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в России впервые за три года упали цены на вторичное жилье. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься еще сильнее.