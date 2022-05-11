В России впервые за три года упали цены на вторичное жилье

12 мая 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного метра во «вторичке» за апрель снизилась на 0,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Впервые с 2019 года цены на вторичное жилье в России начали падать. Средняя стоимость квадратного метра в апреле снизилась на 0,5%. Об этом рассказали «Известия». «В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за „квадрат“», — рассказал изданию директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, такие изменения являются не погрешностью, а показательным укрепившимся трендом. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься на 3—5%. Рост цен на квартиры, как отмечают эксперты, связан с увеличением ипотечных ставок. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Вслед за этим российские банки резко повысили ставки по кредитованию. В частности, стоимость потребкредитов в Сбербанке и ВТБ выросла практически в три раза. Однако уже 29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Госдуме РФ допустили возврат к докризисной ставке по ипотеке. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Впервые с 2019 года цены на вторичное жилье в России начали падать. Средняя стоимость квадратного метра в апреле снизилась на 0,5%. Об этом рассказали «Известия». «В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за „квадрат“», — рассказал изданию директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, такие изменения являются не погрешностью, а показательным укрепившимся трендом. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься на 3—5%. Рост цен на квартиры, как отмечают эксперты, связан с увеличением ипотечных ставок. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Вслед за этим российские банки резко повысили ставки по кредитованию. В частности, стоимость потребкредитов в Сбербанке и ВТБ выросла практически в три раза. Однако уже 29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Госдуме РФ допустили возврат к докризисной ставке по ипотеке.