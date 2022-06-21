Куйвашев призвал художников устроить световое шоу на мосту. Видео

22 июня 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Губернатор Куйвашев впервые показал подсветку Макаровского моста (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале призвал уличных художников устроить световое шоу на Макаровском мосту. Политик поделился видео подсветки главного екатеринбургского моста и обещал, что на нем будут устраивать световые шоу. «Тестируем подсветку на Макаровском мосту. По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», — говорится в сообщении. Видео: официальный telegram-канал Евгения Куйвашева Скрин поста из telegram-канала Куйвашева Макаровский мост идет через реку Исеть в Екатеринбурге. Соединяет берега верхней части Городского пруда на улице Челюскинцев. Выше по течению находится пешеходный мост, ниже — плотина Городского пруда. Самый длинный мост в Екатеринбурге, общая длина составляет 254,95 м. Мэр Орлов называл открытие моста — одним из главных итогов своей работы в 2021 году, ведь его открыли почти на год раньше срока. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале призвал уличных художников устроить световое шоу на Макаровском мосту. Политик поделился видео подсветки главного екатеринбургского моста и обещал, что на нем будут устраивать световые шоу. «Тестируем подсветку на Макаровском мосту. По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», — говорится в сообщении. Видео: официальный telegram-канал Евгения Куйвашева Макаровский мост идет через реку Исеть в Екатеринбурге. Соединяет берега верхней части Городского пруда на улице Челюскинцев. Выше по течению находится пешеходный мост, ниже — плотина Городского пруда. Самый длинный мост в Екатеринбурге, общая длина составляет 254,95 м. Мэр Орлов называл открытие моста — одним из главных итогов своей работы в 2021 году, ведь его открыли почти на год раньше срока.