21 июня 2022

УрФУ после победы своих студентов планирует развивать киберспорт

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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, компьютерные игры, киберспортсмен
Ректор УрФУ отмечает, что для вуза победа своих студентов — очень важный показатель (архивное фото) Фото:

Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина поддержит сборную университета по киберспорту, победившей в шестом сезоне всероссийской киберспортивной студенческой лиге. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ на официальном сайте.

«Члены сборной УрФУ по киберспорту после победы встретились с ректором Виктором Кокшаровым. Он наградил ребят и их тренера. Во время встречи студенты обсудили с руководством вуза, какие шаги необходимо предпринять, чтобы развивать киберспорт в УрФУ. Так сборную поддержат усилением материальной базы, закупкой необходимой техники, а также созданием комфортных условий для тренировок», — говорится в сообщении.

Сам Кокшаров отмечает победу студентов. «Это огромная победа с выдающимся рекордным результатом. Для вуза такая победа — это очень важный показатель, ведь киберспорт в УрФУ развивается не так давно. И мы будем предпринимать шаги, чтобы этот результат не стал единичным», — заявил ректор.

На текущий момент сборная тренируется на базе коворкинга института радиоэлектроники и информационных технологий. Там же студенты участвуют в киберспортивных соревнованиях. Отмечается, что в будущем количество соревнований возрастет — чтобы студенты реализовывались, а сборная могла отбирать талантливых ребят.

Ранее URA.RU писало о команде студентов из УрФУ, победивших в студенческой лиге по Dota-2. За победу они получили почти полмиллиона рублей.

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Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина поддержит сборную университета по киберспорту, победившей в шестом сезоне всероссийской киберспортивной студенческой лиге. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ на официальном сайте. «Члены сборной УрФУ по киберспорту после победы встретились с ректором Виктором Кокшаровым. Он наградил ребят и их тренера. Во время встречи студенты обсудили с руководством вуза, какие шаги необходимо предпринять, чтобы развивать киберспорт в УрФУ. Так сборную поддержат усилением материальной базы, закупкой необходимой техники, а также созданием комфортных условий для тренировок», — говорится в сообщении. Сам Кокшаров отмечает победу студентов. «Это огромная победа с выдающимся рекордным результатом. Для вуза такая победа — это очень важный показатель, ведь киберспорт в УрФУ развивается не так давно. И мы будем предпринимать шаги, чтобы этот результат не стал единичным», — заявил ректор. На текущий момент сборная тренируется на базе коворкинга института радиоэлектроники и информационных технологий. Там же студенты участвуют в киберспортивных соревнованиях. Отмечается, что в будущем количество соревнований возрастет — чтобы студенты реализовывались, а сборная могла отбирать талантливых ребят. Ранее URA.RU писало о команде студентов из УрФУ, победивших в студенческой лиге по Dota-2. За победу они получили почти полмиллиона рублей.
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