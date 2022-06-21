УрФУ после победы своих студентов планирует развивать киберспорт

Ректор УрФУ отмечает, что для вуза победа своих студентов — очень важный показатель (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина поддержит сборную университета по киберспорту, победившей в шестом сезоне всероссийской киберспортивной студенческой лиге. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ на официальном сайте.

«Члены сборной УрФУ по киберспорту после победы встретились с ректором Виктором Кокшаровым. Он наградил ребят и их тренера. Во время встречи студенты обсудили с руководством вуза, какие шаги необходимо предпринять, чтобы развивать киберспорт в УрФУ. Так сборную поддержат усилением материальной базы, закупкой необходимой техники, а также созданием комфортных условий для тренировок», — говорится в сообщении.

Сам Кокшаров отмечает победу студентов. «Это огромная победа с выдающимся рекордным результатом. Для вуза такая победа — это очень важный показатель, ведь киберспорт в УрФУ развивается не так давно. И мы будем предпринимать шаги, чтобы этот результат не стал единичным», — заявил ректор.

На текущий момент сборная тренируется на базе коворкинга института радиоэлектроники и информационных технологий. Там же студенты участвуют в киберспортивных соревнованиях. Отмечается, что в будущем количество соревнований возрастет — чтобы студенты реализовывались, а сборная могла отбирать талантливых ребят.

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