21 июня 2022

В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград

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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Об этом сообщил хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на свои источники Фото:
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После введения Литвой ограничений на транзит некоторых товаров в Калининградскую область власти страны могут попытаться перекрыть поставки газа в регион. Об этом предупредил хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на источники.

«Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — доложил Роша, передает Advance. Он допустил, что Литва объяснит эти ограничения введением санкций ЕС, однако в России поймут, что это является антироссийским шагом со стороны Вильнюса.

Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram подробно изложил, как страна собирается справляться с этими ограничениями.

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После введения Литвой ограничений на транзит некоторых товаров в Калининградскую область власти страны могут попытаться перекрыть поставки газа в регион. Об этом предупредил хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на источники. «Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — доложил Роша, передает Advance. Он допустил, что Литва объяснит эти ограничения введением санкций ЕС, однако в России поймут, что это является антироссийским шагом со стороны Вильнюса. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram подробно изложил, как страна собирается справляться с этими ограничениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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