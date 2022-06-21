В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград

22 июня 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Об этом сообщил хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на свои источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После введения Литвой ограничений на транзит некоторых товаров в Калининградскую область власти страны могут попытаться перекрыть поставки газа в регион. Об этом предупредил хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на источники. «Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — доложил Роша, передает Advance. Он допустил, что Литва объяснит эти ограничения введением санкций ЕС, однако в России поймут, что это является антироссийским шагом со стороны Вильнюса. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram подробно изложил, как страна собирается справляться с этими ограничениями. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

После введения Литвой ограничений на транзит некоторых товаров в Калининградскую область власти страны могут попытаться перекрыть поставки газа в регион. Об этом предупредил хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на источники. «Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — доложил Роша, передает Advance. Он допустил, что Литва объяснит эти ограничения введением санкций ЕС, однако в России поймут, что это является антироссийским шагом со стороны Вильнюса. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram подробно изложил, как страна собирается справляться с этими ограничениями.