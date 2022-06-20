Алиханов нашел способ доставлять санкционные товары в Калининград

21 июня 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Губернатор сказал, что сейчас нет необходимости запасаться товарами, как это делали недавно с сахаром Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Для транзита из регионов РФ в Калининградскую область через Литву товаров, попавших под европейские санкции, будут использоваться паромы и суда. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Часть товаров, что не попали под санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Алиханов сказал, что сейчас нет необходимости запасаться товарами, как это делали недавно с сахаром. «Куда будете девать этот цемент, который сейчас закупается в огромных количествах, — непонятно. Никаких проблем с доставкой цемента в область не будет, он и так доставляется частично уже паромами», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что работа идет и никакого дефицита товаров не наблюдается. Ранее губернатор Калининградской области сообщил, что Литва намерена прекратить транзит санкционных товаров в Калининград. Это решение затронет перевозку товаров из России в Калининградскую область и наоборот. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает ряд международных обязательств. В пресс-службе МИД предупредили Литву, что РФ начнет защищать свои национальные интересы, если страна не восстановит грузовой транзит. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис попытался оправдать действия государства тем, что якобы решение ввести ограничения было принято Евросоюзом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для транзита из регионов РФ в Калининградскую область через Литву товаров, попавших под европейские санкции, будут использоваться паромы и суда. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Часть товаров, что не попали под санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Алиханов сказал, что сейчас нет необходимости запасаться товарами, как это делали недавно с сахаром. «Куда будете девать этот цемент, который сейчас закупается в огромных количествах, — непонятно. Никаких проблем с доставкой цемента в область не будет, он и так доставляется частично уже паромами», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что работа идет и никакого дефицита товаров не наблюдается. Ранее губернатор Калининградской области сообщил, что Литва намерена прекратить транзит санкционных товаров в Калининград. Это решение затронет перевозку товаров из России в Калининградскую область и наоборот. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает ряд международных обязательств. В пресс-службе МИД предупредили Литву, что РФ начнет защищать свои национальные интересы, если страна не восстановит грузовой транзит. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис попытался оправдать действия государства тем, что якобы решение ввести ограничения было принято Евросоюзом.