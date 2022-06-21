Челябинец пытался застрелить бывшую тещу, но промахнулся

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ссора жителя Троицка (Челябинская область) с бывшей тещей едва не закончилась убийством. Мужчина взял ружье и выстрелил в сторону женщины, но промахнулся, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«47-летний мужчина приехал в поселок Скалистый выяснять отношения с бывшей женой, которая уехала жить к родителям. Ссора началась около частного дома, откуда вышла мать экс-супруги. В какой-то момент мужчина стал угрожать 61-летней женщине, что убьет ее, а затем схватил имевшееся при нем ружье и выстрелил, но попал в ворота», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Сам стрелявший уверяет, что выстрелил случайно, но его теща утверждает, что он целился в нее, однако не попал. Полицию вызвала экс-супруга подозреваемого. После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде. В следственных органах информацию пока не комментируют.