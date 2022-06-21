Женщина проигнорировала правила и решила перебежать дорогу, но ей помешал автобус Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Женщина 74 лет попала под автобус на улице Республики в Тюмени, когда решила перейти проезжую часть в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«21 июня в 10:35 на улице Республики, вблизи сквера Немцова, женщина 74 лет решила перейти проезжую часть в неположенном месте и была сбита автобусом. За рулем транспорта находился водитель с 33 годами стажа. Женщина получила травмы ребер, плеча и головы, госпитализирована», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

На видео, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте», запечатлен момент аварии. Видно, что пешеход решила срезать путь и перейти дорогу через поток машин. Подписчики группы «ЧС Тюмень» не оценили порыв тюменки.

«Это уж совсем, автобус не заметить и бежать целенаправленно в него», — написала Анна Карнаухова. «Естественный отбор еще не отменили», — считает Виктор Кочерга.

Как пояснили в УГИБДД, данный участок дорожной сети на Республики часто становится местом особого внимания инспекторов. Перекрестки с Орджоникидзе и Профсоюзной оборудованы светофорами, однако пешеходы все равно пытаются выиграть пару минут и перейти проезжую часть в неположенном месте.