Житель ЯНАО пытался убить подростка из-за банковской карты

22-летний парень сядет в тюрьму на 12 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО 22-летний местный житель пытался убить подростка из-за банковской карты. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, злоумышленник сначала нанес 16-летнему потерпевшему ножевые ранения, украл карту, а потом решил скрыть преступление, совершив убийство.

«По данным следствия и суда, в селе Аксарка 3 сентября 2021 года 22-летний местный житель, распивая спиртное в компании 16-летнего юноши, решил завладеть его банковской картой, полагая, что на ней имеется большая сумма денег. С этой целью мужчина напал с ножом на подростка, причинив ему несколько ранений в область туловища. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал грабителю банковскую карту и куртку и, прикрываясь от града ударов сумкой, выбежал из квартиры. Понимая, что о его преступлении станет известно правоохранительным органам, злоумышленник бросился догонять потерпевшего с целью его убийства», — говорится на сайте ведомства.

От действий злоумышленника подростка спасло то, что его крики услышал местный житель, который пришел к нему на помощь. Юношу доставили в больницу, а нападавшего заключили под стражу. Виновному назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарке мать помогла сожителю спрятать труп своего сына. Отчим расправился над пасынком, нанеся ему не менее 34 ударов ножом. Убийца и его помощница придумали легенду о том, что сын уплыл на катере и больше не выходил на связь.

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