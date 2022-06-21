В ЯНАО разыскивают пропавшего жителя Нового Уренгоя

В ЯНАО пропал житель Нового Уренгоя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО разыскивают 34-летнего жителя Нового Уренгоя, который бесследно пропал 19 июня. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Ямал».

«Внимание! Помогите найти человека! Тихонов Станислав Валерьевич, 34 года, НовыйУренгой, ЯНАО. С 19 июня 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Рост мужчины составляет 176 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Был одет в серую футболку с белыми рукавами, светло-синие джинсы и темно-синие кроссовки. Поисковый отряд просит сообщить на горячую линию любую информацию по местонахождению данного человека.

В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пропала жительница Москвы. Она ушла из дома, ничего не сказав своим родным. Последний раз ее видели в Салехарде.

В ЯНАО ищут пропавшего мужчину Фото: ПСО «Ямал»