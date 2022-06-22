В Москве появилась площадь Донецкой Республики

Площадь располагается напротив посольства США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил переименовать территорию у здания посольства США в площадь Донецкой народной республики. Соответствующее распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня, 22 июня.

«Присвоить безымянной территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы наименование Площадь Донецкой Народной Республики», — говорится в постановлении за подписью Собянина, опубликованном 22 июня.