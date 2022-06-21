Госимущество Челябинской области будут раздавать за 1 рубль

Участникам программы импортозамещения власти помогут со льготной арендой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Законодательное собрание Челябинской области 23 июня рассмотрит законопроект о введении ставки аренды для компаний-изготовителей продукции по программе импортозамещения размером в один рубль. Как рассказал URA.RU председатель профильного комитета заксобрания Евгений Илле, промышленникам также предложат воспользоваться второй льготой.

«Областной законопроект предусматривает установление на 2022 год льготного размера арендной платы по договорам аренды земельных участков. Речь о земле, находящейся в государственной собственности региона, и участках, госсобственность на которые не разграничена. Размер платы для отдельных категорий арендаторов составит один рубль», — сообщил URA.RU председатель комитета заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Землю отдадут в аренду без проведения торгов гражданам и юрлицам, если их деятельность связана с производством продукции, обеспечивающей импортозамещение. В данный момент региональный минпром формирует критерии для определения льготников. На их основе до конца июня начнут формировать перечень льготников, который впоследствии будет дополняться. Пока льгота устанавливается до конца 2022 года.

В мае губернатор Алексей Текслер сравнил программу импортозамещения с нацпроектом, предложив поднять ее статус. Антисанкционные меры были разработаны российским правительством в ответ на введенные рядом стран ограничения. Враждебные государства начали их вводить после начала проведения спецоперации российских войск на Украине.