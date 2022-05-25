Челябинский губернатор сравнил импортозамещение с нацпроектом

Алексей Текслер обратился к участникам форума по ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Статус программы импортозамещения в России может приблизиться к уровню национальных проектов РФ. Об этом заявил 26 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на всероссийском форуме «Импортозамещение. Новые возможности».

«Последнее время на федеральном и региональном уровне приняты беспрецедентные по масштабу меры поддержки отечественных предприятий в условиях санкционного давления Запада. Обсуждаются также предложения, которые еще будут озвучены. В частности — придание вопросу импортозамещения статуса, близкого к национальному проекту», — сказал Текслер в ходе выступления по ВКС. Сам глава региона накануне отправился в Иран в составе делегации правительства РФ.

Всероссийский форум по вопросам импортозамещения было решено провести в Челябинске 25 и 26 мая. Мероприятие организовано впервые. Главной целью форума является объединение участников программы импортозамещения, планирование дальнейшего сотрудничества. Участие в форуме принимают представители власти и бизнеса из 25 регионов РФ.

Санкционное давление на РФ началось с начала 2000-х годов. После начала спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса США и страны Евросоюза ввели целый ряд пакетов антироссийских экономических санкций. Глава государства назвал это фактически экономической войной, призванной нанести ущерб не только России, но и каждому ее гражданину. Правительство РФ ответило на них собственными мерами поддержки отечественного бизнеса и социальной сферы. Тем временем новые санкции вредят самим западным странам, разрушая выстроенные системы взаиморасчетов, логистики и раскручивая инфляцию.