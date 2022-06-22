В Евросоюзе решили судьбу Украины

22 июня 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в ЕС — начало долгого переговорного процесса Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. Такое заявление сделал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. «Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями. Никакой ускоренной процедуры не будет», — отметил он, его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что в случае Украины вступить в ЕС быстро не получится. «Никаких исключений не будет», — дополнил он. Для членства в организации Украина должна побороть коррупцию, иметь верховенство права, согласно которому никто не может быть выше закона, а также иметь свободные СМИ. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в марте этого года. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить ей статус кандидата в ЕС 17 июня. Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств 23 и 24 июня, пишет агентство Nation News. Для этого страна должна выполнить ряд условий. Аналогичное мнение было высказано и о перспективах Молдавии, добавляет Пятый канал. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. Такое заявление сделал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. «Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями. Никакой ускоренной процедуры не будет», — отметил он, его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что в случае Украины вступить в ЕС быстро не получится. «Никаких исключений не будет», — дополнил он. Для членства в организации Украина должна побороть коррупцию, иметь верховенство права, согласно которому никто не может быть выше закона, а также иметь свободные СМИ. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в марте этого года. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить ей статус кандидата в ЕС 17 июня. Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств 23 и 24 июня, пишет агентство Nation News. Для этого страна должна выполнить ряд условий. Аналогичное мнение было высказано и о перспективах Молдавии, добавляет Пятый канал.