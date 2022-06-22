В Евросоюзе решили судьбу Украины

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Вступление Украины в ЕС — начало долгого переговорного процесса Фото:

Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. Такое заявление сделал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями. Никакой ускоренной процедуры не будет», — отметил он, его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что в случае Украины вступить в ЕС быстро не получится. «Никаких исключений не будет», — дополнил он. Для членства в организации Украина должна побороть коррупцию, иметь верховенство права, согласно которому никто не может быть выше закона, а также иметь свободные СМИ.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в марте этого года. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить ей статус кандидата в ЕС 17 июня. Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств 23 и 24 июня, пишет агентство Nation News. Для этого страна должна выполнить ряд условий. Аналогичное мнение было высказано и о перспективах Молдавии, добавляет Пятый канал.

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Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. Такое заявление сделал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. «Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями. Никакой ускоренной процедуры не будет», — отметил он, его слова приводит РИА «Новости». Он добавил, что в случае Украины вступить в ЕС быстро не получится. «Никаких исключений не будет», — дополнил он. Для членства в организации Украина должна побороть коррупцию, иметь верховенство права, согласно которому никто не может быть выше закона, а также иметь свободные СМИ. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в марте этого года. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить ей статус кандидата в ЕС 17 июня. Теперь эти вопросы будут решать главы государств и правительств 23 и 24 июня, пишет агентство Nation News. Для этого страна должна выполнить ряд условий. Аналогичное мнение было высказано и о перспективах Молдавии, добавляет Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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