21 июня 2022
20 июня 2022

Предприниматель открыл форелевую ферму в Надыме

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, садок, рыба, садки, форель, форелевое хозяйство, уральская рыбная компания, разведение рыбы, форелевая ферма, бассейн с рыбой
В Надыме начали выращивать форель Фото:

Надымский предприниматель создал форелевую ферму на озере вблизи города. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Этим летом на озере вблизи Надыма появилась необычная ферма для выращивания товарной рыбы — форели. Ее владелец — предприниматель Александр Бородин», — говорится в сообщении.

Бизнесмен получил право использовать водоем на торгах крестьянско-фермерских хозяйств. В начале июня начало зарыбление. «Посадочный материал, в количестве 9,5 тысячи штук, был доставлен с Собского рыбоводного завода в Харпе. Форель уже неплохо акклиматизировалась в местной воде. Здесь, в садковой линии, установленной в озере, ее кормят не менее шести раз в день и тщательно следят за гидрохимическим и температурным режимами воды», — добавили в правительстве округа.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбоводный завод ЯНАО прекратил закупать икру форели в Испании. Теперь ее будут приобретать в Адлере.

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Надымский предприниматель создал форелевую ферму на озере вблизи города. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Этим летом на озере вблизи Надыма появилась необычная ферма для выращивания товарной рыбы — форели. Ее владелец — предприниматель Александр Бородин», — говорится в сообщении. Бизнесмен получил право использовать водоем на торгах крестьянско-фермерских хозяйств. В начале июня начало зарыбление. «Посадочный материал, в количестве 9,5 тысячи штук, был доставлен с Собского рыбоводного завода в Харпе. Форель уже неплохо акклиматизировалась в местной воде. Здесь, в садковой линии, установленной в озере, ее кормят не менее шести раз в день и тщательно следят за гидрохимическим и температурным режимами воды», — добавили в правительстве округа. Ранее URA.RU сообщало, что рыбоводный завод ЯНАО прекратил закупать икру форели в Испании. Теперь ее будут приобретать в Адлере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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