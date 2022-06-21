Предприниматель открыл форелевую ферму в Надыме

22 июня 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Надыме начали выращивать форель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Надымский предприниматель создал форелевую ферму на озере вблизи города. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Этим летом на озере вблизи Надыма появилась необычная ферма для выращивания товарной рыбы — форели. Ее владелец — предприниматель Александр Бородин», — говорится в сообщении. Бизнесмен получил право использовать водоем на торгах крестьянско-фермерских хозяйств. В начале июня начало зарыбление. «Посадочный материал, в количестве 9,5 тысячи штук, был доставлен с Собского рыбоводного завода в Харпе. Форель уже неплохо акклиматизировалась в местной воде. Здесь, в садковой линии, установленной в озере, ее кормят не менее шести раз в день и тщательно следят за гидрохимическим и температурным режимами воды», — добавили в правительстве округа. Ранее URA.RU сообщало, что рыбоводный завод ЯНАО прекратил закупать икру форели в Испании. Теперь ее будут приобретать в Адлере. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Надымский предприниматель создал форелевую ферму на озере вблизи города. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Этим летом на озере вблизи Надыма появилась необычная ферма для выращивания товарной рыбы — форели. Ее владелец — предприниматель Александр Бородин», — говорится в сообщении. Бизнесмен получил право использовать водоем на торгах крестьянско-фермерских хозяйств. В начале июня начало зарыбление. «Посадочный материал, в количестве 9,5 тысячи штук, был доставлен с Собского рыбоводного завода в Харпе. Форель уже неплохо акклиматизировалась в местной воде. Здесь, в садковой линии, установленной в озере, ее кормят не менее шести раз в день и тщательно следят за гидрохимическим и температурным режимами воды», — добавили в правительстве округа. Ранее URA.RU сообщало, что рыбоводный завод ЯНАО прекратил закупать икру форели в Испании. Теперь ее будут приобретать в Адлере.