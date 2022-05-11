Рыбоводный завод в ЯНАО начнет выращивать отечественную форель

Рыбоводный завод в ЯНАО переходит на отечественные корма Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Собский рыбоводный завод прекратит закупку в Испании икры форели для выращивания и будет приобретать ее в Адлере. Кроме того, предприятие планирует перейти на собственное производство икры сиговых парод рыб для дальнейшего выращивания. Об этом URA.RU сообщил исполняющий обязанности генерального директора Собского рыбоводного завода Александр Горлатов.

«Форель, которую мы выращиваем, идет на внутренний рынок. Рыба поступает на перерабатывающие предприятия Ямала, а оттуда на столы северян. Раньше икру для воспроизводства форели закупали в Испании. Сейчас понимаем, что сделать это будет сложно, поэтому планируем закупать в хозяйствах Адлера. Также мы постепенно переходим на полноцикловое воспроизводство муксуна, около половины икринок получены от собственного ремонтно-маточного стада», — сообщил Горлатов.

Также рыбоводный завод перешел на отечественный корм для форели, который раньше закупался в Нидерландах. По словам Горлатова, корм по составу не хуже европейского.

Многие предприятия Ямала решили активнее внедрять отечественные аналоги импортных товаров и технологий из-за санкционного давления запада, которое не прекращалось с 2000-х годов и усилилось из-за начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, цель такого давления — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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