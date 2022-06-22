Пожар произошел на Новошахтинском заводе
В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание зафиксировано на площади 50 квадратных метров.
«Пожар на площади 50 „квадратов“ произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Угрозы распространения огня нет», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в региональном ГУ МЧС.
Возгорание зафиксировано на площади в 50 квадратных метров
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