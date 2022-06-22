В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод. Фото

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Пожар произошел на Новошахтинском заводе Фото:

В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание зафиксировано на площади 50 квадратных метров.

«Пожар на площади 50 „квадратов“ произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Угрозы распространения огня нет», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в региональном ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировано на площади в 50 квадратных метров
Фото:

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В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание зафиксировано на площади 50 квадратных метров. «Пожар на площади 50 „квадратов“ произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Угрозы распространения огня нет», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в региональном ГУ МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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