21 июня 2022

ФСБ поймала на взятке челябинца из федеральной структуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Сотрудник Ростехнадзора несколько лет получал взятки за приемку газовых сетей без осмотра Фото:

Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили факт получения взятки в Уральском управлении Ростехнадзора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, бывший начальник отдела газового надзора получал «откаты» за приемку газовых сетей без осмотра.

«Должностное лицо отдела Ростехнадзора с 2018 по 2020 годы получало взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за незаконные действия. Сотрудник осуществлял приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве пояснили, что своими действиями сотрудник нарушил требования законодательства РФ в сфере промышленной безопасности. Взяточника приговорили к четырем годам условного лишения свободы, а также лишили права занимать должности государственной службы сроком на 3 года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В апреле прошлого года силовики уже наведывались в управление Ростехнадзора в Челябинске. Тогда четверым сотрудникам предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от директора учебного центра. За три года они получили более 150 тысяч рублей.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили факт получения взятки в Уральском управлении Ростехнадзора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, бывший начальник отдела газового надзора получал «откаты» за приемку газовых сетей без осмотра. «Должностное лицо отдела Ростехнадзора с 2018 по 2020 годы получало взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за незаконные действия. Сотрудник осуществлял приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве пояснили, что своими действиями сотрудник нарушил требования законодательства РФ в сфере промышленной безопасности. Взяточника приговорили к четырем годам условного лишения свободы, а также лишили права занимать должности государственной службы сроком на 3 года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. В апреле прошлого года силовики уже наведывались в управление Ростехнадзора в Челябинске. Тогда четверым сотрудникам предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от директора учебного центра. За три года они получили более 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...