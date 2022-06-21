ФСБ поймала на взятке челябинца из федеральной структуры

Сотрудник Ростехнадзора несколько лет получал взятки за приемку газовых сетей без осмотра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили факт получения взятки в Уральском управлении Ростехнадзора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, бывший начальник отдела газового надзора получал «откаты» за приемку газовых сетей без осмотра.

«Должностное лицо отдела Ростехнадзора с 2018 по 2020 годы получало взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за незаконные действия. Сотрудник осуществлял приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве пояснили, что своими действиями сотрудник нарушил требования законодательства РФ в сфере промышленной безопасности. Взяточника приговорили к четырем годам условного лишения свободы, а также лишили права занимать должности государственной службы сроком на 3 года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В апреле прошлого года силовики уже наведывались в управление Ростехнадзора в Челябинске. Тогда четверым сотрудникам предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от директора учебного центра. За три года они получили более 150 тысяч рублей.