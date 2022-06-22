При тюменском правительстве создали новую структуру. В нее может войти Собянин

22 июня 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мэр Москвы может претендовать на членство в новом органе после отставки с госслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области создан Союз почетных граждан региона. Распоряжение об этом, опубликованное на сайте регионального правительства, подписали губернатор Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Союз Почетных граждан Тюменской области является постоянным общественным консультативно-совещательным органом, действующим в целях обеспечения поддержки по решению задач, связанных с содействием реализации стратегических направлений деятельности органов государственной власти Тюменской области», — говорится в документе. Кроме того, структура призвана улучшить социальную среду и сформировать гражданский диалог. Согласно положению, в Союз не могут входить действующие депутаты и госслужащие. Таким образом, до своей отставки членство в органе не смогут оформить, например, мэр Москвы Сергей Собянин (звание почетного гражданина Тюменской области было присвоено ему под №1) или уральский полпред Владимир Якушев (№16). Звание «Почетный гражданин Тюменской области» присваивается в регионе с 2005 года. Всего в списке 21 человек — помимо Собянина и Якушева, в него входят, в частности: экс-губернатор Ямала Юрий Неелов, бывший медиа-менеджер Анатолий Омельчук, известный косторез Минсалим Тимергазеев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Тюменской области создан Союз почетных граждан региона. Распоряжение об этом, опубликованное на сайте регионального правительства, подписали губернатор Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Союз Почетных граждан Тюменской области является постоянным общественным консультативно-совещательным органом, действующим в целях обеспечения поддержки по решению задач, связанных с содействием реализации стратегических направлений деятельности органов государственной власти Тюменской области», — говорится в документе. Кроме того, структура призвана улучшить социальную среду и сформировать гражданский диалог. Согласно положению, в Союз не могут входить действующие депутаты и госслужащие. Таким образом, до своей отставки членство в органе не смогут оформить, например, мэр Москвы Сергей Собянин (звание почетного гражданина Тюменской области было присвоено ему под №1) или уральский полпред Владимир Якушев (№16). Звание «Почетный гражданин Тюменской области» присваивается в регионе с 2005 года. Всего в списке 21 человек — помимо Собянина и Якушева, в него входят, в частности: экс-губернатор Ямала Юрий Неелов, бывший медиа-менеджер Анатолий Омельчук, известный косторез Минсалим Тимергазеев.