Курганцы заставили мэрию отремонтировать дорогу

Курганских чиновников через суд обязали отремонтировать дорогу по улице Калинина в поселке Северный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрацию Кургана обязали отремонтировать улицу в поселке Северный. Местные жильцы жаловались на мэрию в суд из-за того, что при строительстве дома по ул. Калинина тяжелая техника разбила участок дороги, который власти города несколько лет отказывались ремонтировать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«В конце прошлого года жильцы подали иск на администрацию Кургана. В городском суде исковое требование удовлетворили. Администрация уверяла, что работы выполнены, написали апелляцию. Областной суд отказал в апелляционной жалобе городских чиновников. На мэрию возложили обязанности по ремонту дороги от улицы Калинина до улицы Садовая и проезда к дому», — рассказал Камшилов.

Многоквартирный дом №16 по улице Калинина был построен пять лет назад по программе расселения граждан из аварийного жилья. По словам Камшилова, в мэрии уже неоднократно давали обещания выполнить ремонт данной улицы. В 2021 году на ремонт были заложены деньги, однако к работам так никто и не приступил.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Администрации города Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители одного из одного микрорайонов Заозерного в Кургане самостоятельно отсыпают дорогу к домам. Курганское предприятие заставят переделывать новую трассу. Также в Курганской области на границе с Казахстаном отремонтируют дорогу.