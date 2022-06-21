В ЯНАО закрывается кинотеатр из-за отсутствия адекватных фильмов

Единственный работающий кинотеатр Губкинского заявил о закрытии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Развлекательный центр «Островок» и кинотеатр «Пандора» в Губкинском заявили о прекращении работы из-за ухода некоторых дистрибьюторов из России после введения санкций. Как сообщили представители кинотеатра в социальных сетях, такое решение принято в связи с отсутствием адекватного репертуарного плана.

«Уважаемые посетители кинотеатра „Пандора“ и РЦ „Островок“! В связи с отсутствием адекватного репертуарного плана, вызванного уходом из России ключевых дистрибьюторов, принято непростое решение: мы приостанавливаем деятельность кинотеатра и развлекательного центра», — говорится в сообщении. Кинотеатр и развлекательный центр закроются с 4 июля по 30 июля.

В кинотеатре отметили, что срок закрытия может быть продлен, если не сформируется адекватный репертуар. «До 04.07.2022 РЦ „Островок“ и кинотеатр „Пандора“ работают в обычном режиме», — добавили в кинотеатре.

В пресс-службе администрации Губкинского агентству сообщили, что в городе есть еще один кинотеатр «Олимп» в доме культуры, но он находится на ремонте. «В марте дом культуры должны сдать, и будет у нас новейший кинотеатр. А пока в летний сезон жители Губкинского могут насладиться просмотрами фильмов под открытым небом — каждую пятницу на парковке школы №4 проходит „Автокино“», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что кинотеатры Ямала удерживают зрителей показами китайских, французских и итальянских фильмов взамен картин ушедших крупных западных компаний. Кино от Disney, Warner Brothers и других крупных киностудий в России не показывают.

Западные кинокомпании ушли из России после введения санкций против РФ. Страны Европы и США ввели санкции из-за начала спецоперации на Украине.

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