Кинотеатры удерживают зрителей в ЯНАО китайскими фильмами

Кинотеатры ЯНАО показывают не премьерные фильмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ЯНАО крупные кинотеатры показывают французские, китайские итальянские и американские киноленты взамен ушедших крупных кинопремьер. Как сообщили в кинотеатрах сети Парк Синема в ЯНАО, новые не премьерные фильмы появляются в афише каждую неделю.

«У нас фильмы каждую неделю в прокат выходят новые фильмы. Это китайские, итальянские, французские, даже немного американские киноленты. Но мы не показываем премьерное кино от Disney, Warner Brothers и других крупных киностудий. Сейчас во время каникул люди идут в кино, где смотрят хорошие ленты», — сообщили URA.RU в кинотеатрах.

По словам представителей кинотеатра каждый месяц в прокат выходит более 40 кинолент, которые отдают кинозалам в городах ЯНАО. «Прокатчик делает все, чтобы жители постоянно могли смотреть новые ленты, даже если они не прокатные и не настолько сильно рекламируются как Бетмены и Морбиусы. Также помимо иностранных лент, показываются и отечественные как фильм „Брат“», — добавили представители Парк Синема.

Решение о показе отечественных фильмов на большом экране было принято после того, как западные кинокомпании приостановили проката фильмов в России. В частности, в России отменили премьеру фильма «Бэтмэн». Об уходе с рынка заявил стриминговый сервис Netflix. Сообщили о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures. Подобные решения стали очередным шагом в списке санкций в отношении российских граждан после того, как утром 24 февраля Россия вынужденно начала проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Операция направлена на прекращение геноцида населения Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.

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