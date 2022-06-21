В челябинском медвузе назвали фамилии кандидатов на пост ректора

Будущему ректору ЮУГМУ придется работать в новых условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на заседании ученого совета назвали три фамилии кандидатов, которые претендуют на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Об этом URA.RU сообщили 22 июня в пресс-службе медицинского вуза.

«Ученый совет 22 июня официально утвердил список кандидатов на должность ректора ЮУГМУ. Ими стали Андрей Важенин, исполняющий обязанности ректора в настоящее время. Евгений Куренков — заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии, профессор. А также Любовь Рассохина — проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе, профессор кафедры фармакологии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУГМУ.

Ранее члены ученого совета университета поддержали большинством голосов кандидатуру академика РАН, профессора Андрей Важенина на должность ректора медвуза. В настоящий момент Важенин не только руководит ЮУГМУ в статусе и. о., но и является депутатом заксобрания области.

Главный онколог УрФО Важенин стал руководителем вуза в качестве и. о. ректора 12 мая 2021 года. Его кандидатуру поддержали областные власти. В вузе отмечают, что указанные кандидаты соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должности ректора.

Будущему ректору ЮУГМУ придется работать в новых условиях. Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях. Новому ректору предстоит создавать привлекательные условия для работы российских и зарубежных ученых, а также поддерживать молодых исследователей.

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