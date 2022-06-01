В челябинском медвузе началась кампания по выборам ректора

Ученый совет ЮУГМУ поддержал кандидатуру действующего руководителя Андрея Важенина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) началась кампания по выборам ректора. Прием документов от кандидатов на должность ректора университета будет осуществляться до 10 июня. Приказ о начале процедуры выборов ректора ЮУГМУ размещен на сайте вуза.

«Утверждаю выдвижения кандидатур на должность ректора университета, подготовки и подачи кандидатами заявлений и документов для участия в выборах на должность ректора до 10.06.2022 включительно», — говорится в приказе за подписью и. о. ректора ЮУГМУ Андрея Важенина.

Члены ученого совета университета уже выдвинули и поддержали большинством голосов кандидатуру академика РАН, профессора Важенина на должность ректора медвуза. В настоящий момент Важенин не только руководит медвузом в статусе и. о., но и является депутатом заксобрания области.

Важенин также поручил организовать информационное обеспечение выборов ректора. Информация о кампании будет размещаться на досках объявлений в корпусах университета, в газете «За народное здоровье» и на официальном сайте ЮУГМУ.

Депутат областного парламента и главный онколог УрФО Андрей Важенин стал руководителем вуза в качестве и. о. ректора 12 мая 2021 года. Его кандидатуру поддержали областные власти. Кадровые перестановки в вузе связывали с обновлением в медицинской сфере. До Важенина ЮУГМУ руководил Илья Волчегорский, чьи полномочия истекли 26 апреля 2021 года.

Будущему ректору ЮУГМУ придется работать в новых условиях. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей.

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