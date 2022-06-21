Тюменца зарезали за то, что он задел девушку в магазине

22 июня 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Ишима Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Ишима убили после того, как он задел девушку в продуктовом магазине. Об этом местные жители сообщили в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Люди, куда мы катимся? Сходить в магазин теперь опасно! 20 июня был убит, зарезан близкий, лучший, единственный друг нашей семьи. Простой, добрый, хороший парень! За что, спросите? За то, что нечаянно толкнул плечом девушку! И, зная Женю, я дам 200%, что он извинился. И извинился искренне, с улыбкой! Но даме не понравилось, и она позвонила своим друзьям! Три! Три удара ножом! Один в живот и два в спину! За что? Вы оставили жену вдовой, сына и дочь без отца», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи поддержали гнев автора. «Человек просто вышел в магазин и не вернулся. Страшно, что в наше время повседневные дела могут стоить человеку жизни», — заявила Ксения Бессонова. «С детства знаем всю семью. Все добрые и порядочные ребята! Господи, молодой ведь! Соболезнования», — отметила Юлия Кузнецова. «Сейчас люди пошли как изверги какие-то! Откуда у них берется все это: убить человека и спать спокойно! Неужели их не мучает совесть», — добавила Динара Рамозанова. В правоохранительных структурах информацию о смерти ишимца пока не комментировали. Ответ регионального СК ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жителя Ишима убили после того, как он задел девушку в продуктовом магазине. Об этом местные жители сообщили в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Люди, куда мы катимся? Сходить в магазин теперь опасно! 20 июня был убит, зарезан близкий, лучший, единственный друг нашей семьи. Простой, добрый, хороший парень! За что, спросите? За то, что нечаянно толкнул плечом девушку! И, зная Женю, я дам 200%, что он извинился. И извинился искренне, с улыбкой! Но даме не понравилось, и она позвонила своим друзьям! Три! Три удара ножом! Один в живот и два в спину! За что? Вы оставили жену вдовой, сына и дочь без отца», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи поддержали гнев автора. «Человек просто вышел в магазин и не вернулся. Страшно, что в наше время повседневные дела могут стоить человеку жизни», — заявила Ксения Бессонова. «С детства знаем всю семью. Все добрые и порядочные ребята! Господи, молодой ведь! Соболезнования», — отметила Юлия Кузнецова. «Сейчас люди пошли как изверги какие-то! Откуда у них берется все это: убить человека и спать спокойно! Неужели их не мучает совесть», — добавила Динара Рамозанова. В правоохранительных структурах информацию о смерти ишимца пока не комментировали. Ответ регионального СК ожидается.