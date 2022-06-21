Курганский врач уехала в Испанию изучать искусственный разум

Врач Центра Илизарова приняла участие в конференции ведущих нейрохирургов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский врач, заведующая научной лабораторией клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра имени Илизарова Ольга Сергеенко приняла участие во встрече ведущих европейских нейрохирургов в Барселоне. Специалисты обсуждали использование искусственного разума и нейросетей в медицине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Центра Илизарова.

«В Барселоне прошла встреча Европейского отделения сообщества по изучению шейного отдела позвоночника, 37th Annual Meeting of CSRS Europe. Ольга Сергеенко представила работы, посвященные лечению пороков развития на уровне шейно-грудного отдела позвоночника», — говорится в сообщении медицинского учреждения. В Барселоне нейрохирурги обсудили использование нейросетей, машинного обучения, искусственного разума для сбора и анализа медицинских данных.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергеенко принимала участие в международном конгрессе специалистов по позвоночнику, который прошел в Лас-Вегасе (США). Курганский нейрохирург представила результаты лечения деформаций позвоночника.

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