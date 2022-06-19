ВТБ снизил ставки по ипотеке с до 10,5%

20 июня 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

При этом в апреле минимальная ставка была 16,9% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Банк ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам до 10,5%. Об этом говорится на сайте кредитной организации. Так, ставка по ипотечным кредитам на вторичное жилье и на квартиру в новостройке составляет от 10,5%. При этом срок выплаты кредитов составляет до 30 лет. О планах снизить ставку по ипотечным кредитам ВТБ сообщал в начале прошлой недели. В кредитной организации тогда уточнили, что минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для тех, кто в ходе сделки использует сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Отмечается, что получившие одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях. Ранее Сбербанк уменьшил ставку по ипотеке до 10,5% годовых. При этом банк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков подчеркнул, что улучшение условий кредитования стало реакцией банка на решение ЦБ об очередном снижении ключевой ставки. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Банк ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам до 10,5%. Об этом говорится на сайте кредитной организации. Так, ставка по ипотечным кредитам на вторичное жилье и на квартиру в новостройке составляет от 10,5%. При этом срок выплаты кредитов составляет до 30 лет. О планах снизить ставку по ипотечным кредитам ВТБ сообщал в начале прошлой недели. В кредитной организации тогда уточнили, что минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для тех, кто в ходе сделки использует сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Отмечается, что получившие одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях. Ранее Сбербанк уменьшил ставку по ипотеке до 10,5% годовых. При этом банк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт. Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков подчеркнул, что улучшение условий кредитования стало реакцией банка на решение ЦБ об очередном снижении ключевой ставки.