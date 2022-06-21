В одном из цехов предприятия «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде вспыхнуло пламя в результате короткого замыкания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации, огонь был оперативно потушен, инцидент не сказался на работе цеха.
«В электрощитке в цеха №3 произошло короткое замыкание. На место прибыли сотрудники МЧС, очаг возгорания оперативно ликвидирован. Цех продолжает работу в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».
«ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды, крупнейший налогоплательщик Свердловской области и ключевой поставщик титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.
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В одном из цехов предприятия «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде вспыхнуло пламя в результате короткого замыкания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации, огонь был оперативно потушен, инцидент не сказался на работе цеха. «В электрощитке в цеха №3 произошло короткое замыкание. На место прибыли сотрудники МЧС, очаг возгорания оперативно ликвидирован. Цех продолжает работу в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма». «ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды, крупнейший налогоплательщик Свердловской области и ключевой поставщик титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.