21 июня 2022

Огонь вспыхнул на заводе «ВСМПО-Ависма». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Верхней Салды, промышленное предприятие, завод, всмпо ависма
В одном из цехов «ВСМПО-Ависма» произошло короткое замыкание Фото:

В одном из цехов предприятия «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде вспыхнуло пламя в результате короткого замыкания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации, огонь был оперативно потушен, инцидент не сказался на работе цеха.

«В электрощитке в цеха №3 произошло короткое замыкание. На место прибыли сотрудники МЧС, очаг возгорания оперативно ликвидирован. Цех продолжает работу в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

«ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды, крупнейший налогоплательщик Свердловской области и ключевой поставщик титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В одном из цехов предприятия «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде вспыхнуло пламя в результате короткого замыкания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации, огонь был оперативно потушен, инцидент не сказался на работе цеха. «В электрощитке в цеха №3 произошло короткое замыкание. На место прибыли сотрудники МЧС, очаг возгорания оперативно ликвидирован. Цех продолжает работу в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма». «ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды, крупнейший налогоплательщик Свердловской области и ключевой поставщик титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...