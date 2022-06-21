Юристы Артема Артемьева готовят репутационный иск к его супруге Наталье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тренинги последователей индийского философа Ошо, имеющего в мире репутацию секс-гуру и скандалиста, разрушили семью челябинского бизнесмена, председателя регионального отделения «Опоры России» Артема Артемьева. Об этом заявила супруга предпринимателя Наталья, отметив, что она испытывает давление со стороны поклонников деструктивного духовного движения.

«В конце 2021 года мой супруг Артем Артемьев прошел психологический тренинг под названием „Ошо-Пульсация“. Название тренинга меня насторожило и я начала искать информацию и поняла, что тренинг деструктивный. Основатель этой секты был Ошо, которому при жизни запретили въезд в 21 страну мира. Этот страшный человек был замешан в различных скандалах с наркотиками, стерилизацией женщин и оружием», — со слезами на глазах рассказала супруга Артемьева в своем блоге на YouTube.

По словам Натальи, после прохождения тренинга личность мужа стала меняться. В новый год, ничего не объяснив ей и детям, он улетел в Санкт-Петербург отмечать семейный праздник со своей новой соратницей по тренингу. А ее телефон впоследствии взломали сторонники Ошо, получив доступ к переписке и личной информации.

«Сын рыдал весь Новый год и потом отказывался от еды. У троих наших детей был стресс. Никто не понимал, как любящий муж и отец пропал на ровном месте. За все 25 лет совместной жизни не было к Артему никаких претензии, но после тренингов все поменялась», — отметила Наталья.

По словам супруги Артемьева, она также решила пойти на тренинг «Ошо-Пульсация», но смогла там продержаться всего пару дней. Пятидневный тренинг проходил на закрытой территории, на которой группа из 25 человек с 7 утра до 12 ночи входила в транс и испытывала на себе различные психотехники. Наталья отметила, что на второй день тренинга участники не только всей группой смеялись и плакали одновременно, но и начали бояться возвращаться домой, поскольку там якобы живут «чужие люди».

«В связи с публикацией Артемьевой Натальей видеоролика, в настоящий момент готовится иск в защиту деловой репутации. Правовая оценка информации, опубликованной в ролике, будет дана надзорными органами, куда нами отправлены соответствующие жалобы, и в суде», — прокомментировал ситуации URA.RU член «Ассоциации юристов России» Константин Дегтярь, представляющий интересы Артемьева.

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