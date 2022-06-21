21 июня 2022

В ЯНАО сироте с двумя детьми выдали долгожданное жилье. Новости URA.RU работают

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Девушка будет жить в двухкомнатной просторной квартире Фото:

Ненка-сирота из Салехарда Виктория Худи, которую с двумя детьми выселили из аварийного дома на улицу, получила новое жилье. Как рассказала URA.RU депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, вопрос с жильем власти округа контролировали лично.

«Виктория Худи получила квартиру. Ей вчера выдали ключи. Ситуация была у меня и заместителя губернатора Александра Подороги на личном контроле», — уточнила собеседница агентства. Девушка с детьми будет жить в двухкомнатной квартире. Новое жилье — красивое, просторное и со всеми удобствами.

Ранее сообщалось, что Виктория Худи, как ребенок-сирота в 2011 году получила свидетельство на приобретение жилья. Вместо квартиры ей предложили компенсацию, которой в тот момент не хватало на покупку недвижимости. Тогда номинал свидетельства составлял 1 570 800 рублей.

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Ненка-сирота из Салехарда Виктория Худи, которую с двумя детьми выселили из аварийного дома на улицу, получила новое жилье. Как рассказала URA.RU депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, вопрос с жильем власти округа контролировали лично. «Виктория Худи получила квартиру. Ей вчера выдали ключи. Ситуация была у меня и заместителя губернатора Александра Подороги на личном контроле», — уточнила собеседница агентства. Девушка с детьми будет жить в двухкомнатной квартире. Новое жилье — красивое, просторное и со всеми удобствами. Ранее сообщалось, что Виктория Худи, как ребенок-сирота в 2011 году получила свидетельство на приобретение жилья. Вместо квартиры ей предложили компенсацию, которой в тот момент не хватало на покупку недвижимости. Тогда номинал свидетельства составлял 1 570 800 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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