Девушка будет жить в двухкомнатной просторной квартире Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ненка-сирота из Салехарда Виктория Худи, которую с двумя детьми выселили из аварийного дома на улицу, получила новое жилье. Как рассказала URA.RU депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, вопрос с жильем власти округа контролировали лично.

«Виктория Худи получила квартиру. Ей вчера выдали ключи. Ситуация была у меня и заместителя губернатора Александра Подороги на личном контроле», — уточнила собеседница агентства. Девушка с детьми будет жить в двухкомнатной квартире. Новое жилье — красивое, просторное и со всеми удобствами.

Ранее сообщалось, что Виктория Худи, как ребенок-сирота в 2011 году получила свидетельство на приобретение жилья. Вместо квартиры ей предложили компенсацию, которой в тот момент не хватало на покупку недвижимости. Тогда номинал свидетельства составлял 1 570 800 рублей.