Минстрой РФ назвал срок запуска метротрама в Челябинске

Метротрам будет обслуживать челябинцев в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К концу 2025 года в Челябинске запустят метротрамвай. Об этом заявили в пресс-службе Минстроя РФ, отметив, что с помощью метротрама в год будет перевозиться порядка 75 млн пассажиров.

«К концу 2025 года Челябинск сможет войти в число российских городов, где жителей и гостей мегаполиса начнет обслуживать легкорельсовый метротрамвай. С его помощью будет перевозиться порядка 75 млн пассажиров в год», — цитирует пресс-служба слова первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина.

В федеральном ведомстве отмечают, что в Челябинске в рамках инфраструктурного бюджетного кредита в размере 73 млрд рублей реализуют два проекта. Это «Обновление трамвайной системы» и «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть города Челябинска».

На эти средства планируется модернизировать трамвайную инфраструктуру, обновить подвижной состав общественного электротранспорта и ввести в эксплуатацию метротрамвай. В эксплуатацию предстоит ввести почти 11 километров подземных и новых наземных линий трамваев протяженностью более двух километров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки строительства метрополитена в Челябинске могут быть скорректированы. Сроки могут быть сдвинуты в связи с заменой импортного оборудования.