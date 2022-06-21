21 июня 2022

В Кургане резко снизилось число квартир на продажу в новостройках. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В мае в Курганской области только 350 новых квартир были выставлены на продажу (архивное фото) Фото:

В Курганской области за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза. Данная информация размещена на сайте сервиса «Домклик».

«Май 2021: 1085 активных объявлений, новостройки. <…> Май 2022: 350 активных объявлений, новостройки», — указано на сайте.

В мае 2021 года средняя стоимость квадратного метра в курганской новостройке, по данным сервиса, составляла 52 636 рублей. Спустя год, по информации сайта, эта стоимость увеличилась до 53 000 рублей.

Ранее на сайте Restate.была размещена информация, что в Кургане стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей. При этом стоимость вторичного жилья почти не менялась.

За год число объявлений, связанных с продажей новостроек, снизилось в несколько раз

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Курганской области за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза. Данная информация размещена на сайте сервиса «Домклик». «Май 2021: 1085 активных объявлений, новостройки. <…> Май 2022: 350 активных объявлений, новостройки», — указано на сайте. В мае 2021 года средняя стоимость квадратного метра в курганской новостройке, по данным сервиса, составляла 52 636 рублей. Спустя год, по информации сайта, эта стоимость увеличилась до 53 000 рублей. Ранее на сайте Restate.была размещена информация, что в Кургане стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей. При этом стоимость вторичного жилья почти не менялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...