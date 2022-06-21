В мае в Курганской области только 350 новых квартир были выставлены на продажу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за год число активных объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось в три раза. Данная информация размещена на сайте сервиса «Домклик».

«Май 2021: 1085 активных объявлений, новостройки. <…> Май 2022: 350 активных объявлений, новостройки», — указано на сайте.

В мае 2021 года средняя стоимость квадратного метра в курганской новостройке, по данным сервиса, составляла 52 636 рублей. Спустя год, по информации сайта, эта стоимость увеличилась до 53 000 рублей.

Ранее на сайте Restate.была размещена информация, что в Кургане стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей. При этом стоимость вторичного жилья почти не менялась.

За год число объявлений, связанных с продажей новостроек, снизилось в несколько раз Инфографика: URA.RU