21 июня 2022

В Челябинске толпа подростков избила мужчину на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , полиция
Сотрудники уголовного розыска установили всех участников драки Фото:

В Челябинске следственные органы проводят проверку по факту нападения нескольких подростков на мужчину. Пострадавший находится в больнице с травмами, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел около четырех часов утра во дворе дома на 40-летия Победы, 16а в Курчатовском районе Челябинска. Здесь несколько человек напали на возвращавшегося домой 35-летнего мужчину и избили его, пострадавший смог вызвать скорую помощь и находится в больнице. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили нападавших: это пятеро молодых людей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет», — рассказал источник.

Известно, что с пострадавшим они знакомы не были. Что стало причиной для нанесения ему травм, устанавливается. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещают уточнить позднее.

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В Челябинске следственные органы проводят проверку по факту нападения нескольких подростков на мужчину. Пострадавший находится в больнице с травмами, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Инцидент произошел около четырех часов утра во дворе дома на 40-летия Победы, 16а в Курчатовском районе Челябинска. Здесь несколько человек напали на возвращавшегося домой 35-летнего мужчину и избили его, пострадавший смог вызвать скорую помощь и находится в больнице. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили нападавших: это пятеро молодых людей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет», — рассказал источник. Известно, что с пострадавшим они знакомы не были. Что стало причиной для нанесения ему травм, устанавливается. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещают уточнить позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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