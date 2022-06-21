В Челябинске толпа подростков избила мужчину на улице

22 июня 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники уголовного розыска установили всех участников драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске следственные органы проводят проверку по факту нападения нескольких подростков на мужчину. Пострадавший находится в больнице с травмами, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Инцидент произошел около четырех часов утра во дворе дома на 40-летия Победы, 16а в Курчатовском районе Челябинска. Здесь несколько человек напали на возвращавшегося домой 35-летнего мужчину и избили его, пострадавший смог вызвать скорую помощь и находится в больнице. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили нападавших: это пятеро молодых людей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет», — рассказал источник. Известно, что с пострадавшим они знакомы не были. Что стало причиной для нанесения ему травм, устанавливается. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещают уточнить позднее. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске следственные органы проводят проверку по факту нападения нескольких подростков на мужчину. Пострадавший находится в больнице с травмами, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Инцидент произошел около четырех часов утра во дворе дома на 40-летия Победы, 16а в Курчатовском районе Челябинска. Здесь несколько человек напали на возвращавшегося домой 35-летнего мужчину и избили его, пострадавший смог вызвать скорую помощь и находится в больнице. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили нападавших: это пятеро молодых людей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет», — рассказал источник. Известно, что с пострадавшим они знакомы не были. Что стало причиной для нанесения ему травм, устанавливается. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещают уточнить позднее.