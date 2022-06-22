Путин подписал указ, который поможет избежать дефолта 22 июня 2022 в 18:47 Размер текста - 17 + Владимир Путин разрешил платить по еврооблигациям в рублях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты. Курсу, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в указе Путина. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты. Курсу, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в указе Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям