Путин подписал указ, который поможет избежать дефолта

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин разрешил платить по еврооблигациям в рублях Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты. Курсу, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в указе Путина.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты. Курсу, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в указе Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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