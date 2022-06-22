Путин подписал указ, который поможет избежать дефолта

Владимир Путин разрешил платить по еврооблигациям в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты. Курсу, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ», — говорится в указе Путина.
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