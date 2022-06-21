Звезда СТС и губернатор Текслер приедут на челябинское озеро

Участники водного форума обсудят, как привлечь внимание жителей к экологической теме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актриса из сериала «Закрытая школа» на СТС Агата Муцениеце примет участие в водном форуме, который пройдет в Челябинске и на озере Тургояк. Как сообщается на сайте минэкологии региона, мероприятие соберет 24 и 25 июня 200 ученых, общественников и представителей власти, чтобы обсудить темы состояния водных объектов Челябинской области.

«Более 200 участников рассмотрят вопросы по очистке и реабилитации водных объектов в черте крупных городов. Также обсудят современное состояние соленых и пресных озер Челябинской области и сопредельных территорий. Будет работать четыре тематических площадки», — рассказали в минэкологии.

На форуме пойдет речь о сохранении биологического разнообразия и развитии экологического туризма на озерах региона, имеющих статус особо охраняемой территории. Среди других тем для разговоров — формирование экологической культуры у населения через просвещение и образование, развитие волонтерского движения.

Активисты форума проведут уборку берега Тургояка от природного и бытового мусора, проведут экоквест для детей с презентацией телепрограммы «ЭкоАзбука». В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по созданию поделок из мусора.

С докладами на форуме выступят губернатор региона Алексей Текслер, сенаторы Олег Цепкин и Маргарита Павлова, ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина. Звезда сериала СТС Агата Муцениеце прибудет в Челябинск в качестве амбассадора российской акции «Вода России».

Одной из целей проведение форума называется привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Задача относится к одной из ключевых в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Подготовка молодых кадров должна обеспечить сохранение мирового технологического лидерства страны.

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