Басков спел с добровольцами Донбасса. Видео

22 июня 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Николай Басков исполнил песню «Священная война» Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Николай Басков в День памяти и скорби исполнил песню «Священная война» вместе с добровольцами из Донецкой народной республики и РФ. Песня была исполнена у подножия мемориала Саур-Могила, который в 2014 году разрушили украинские националисты. «Мой дедушка, Николай Николаевич Еременко, прошел всю Великую Отечественную войну. К счастью, он вернулся живым. Но миллионы храбрых, сильных, мужественных воинов погибли за мир, за спокойную жизнь своих детей и внуков. Это герои в самом истинном смысле этого слова. Это не просто слова, это жизни людей. И сегодня я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты — Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне», — передает ТАСС слова Баскова. Певец начал исполнять песню в 4 утра по местному времени. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». Во время исполнения песни на высоте Саур-Могила зажглась картина из 10 тысяч свечей. Со штурма стратегически важной высоты Саур-Могила летом 1943 году Красная армия начала освобождение юго-восточной Украины. В 1967 году на кургане Саур-Могила открыли мемориальный комплекс в память о жертвах Великой Отечественной войны. В 1996 году первый президент России Борис Ельцин подписал указ об объявлении 22 июня Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Певец Николай Басков в День памяти и скорби исполнил песню «Священная война» вместе с добровольцами из Донецкой народной республики и РФ. Песня была исполнена у подножия мемориала Саур-Могила, который в 2014 году разрушили украинские националисты. «Мой дедушка, Николай Николаевич Еременко, прошел всю Великую Отечественную войну. К счастью, он вернулся живым. Но миллионы храбрых, сильных, мужественных воинов погибли за мир, за спокойную жизнь своих детей и внуков. Это герои в самом истинном смысле этого слова. Это не просто слова, это жизни людей. И сегодня я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты — Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне», — передает ТАСС слова Баскова. Певец начал исполнять песню в 4 утра по местному времени. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». Во время исполнения песни на высоте Саур-Могила зажглась картина из 10 тысяч свечей. Со штурма стратегически важной высоты Саур-Могила летом 1943 году Красная армия начала освобождение юго-восточной Украины. В 1967 году на кургане Саур-Могила открыли мемориальный комплекс в память о жертвах Великой Отечественной войны. В 1996 году первый президент России Борис Ельцин подписал указ об объявлении 22 июня Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.