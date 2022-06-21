В ХМАО в преддверие больших выборов сменился глава избиркома

Новый глава теризбиркома Радужного Анар Абдуллаев уже приступил к исполнению обязанностей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В территориальной избирательной комиссии (ТИК) Радужного (ХМАО) произошла смена руководителя. Вместо Сергея Ульянова на эту должность назначен Анар Абдуллаев. Эту информацию URA.RU подтвердил глава избиркома ХМАО Денис Корнеев.

«Да, в территориальной избирательной комиссии Радужного сменился руководитель. Этот пост занял Анар Абдуллаев», — заявил Корнеев. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что смена главы ТИКа связана с предстоящим избирательным циклом. «В 2023 году югорчане будут принимать участие в выборах губернатора Тюменской области, а в 2024 году — президентские выборы. Поэтому смена руководителя избиркома сейчас вполне логична. У Абдуллаева будет возможность вникнуть во все обязанности в новой должности», — пояснил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава избиркома ХМАО Денис Корнеев был переизбран на эту должность в декабре 2021 года. Он будет находиться на своем посту еще пять лет.