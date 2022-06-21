Федеральные власти отдали «Росатому» важный для ЯНАО проект

Совет Федерации одобрил закон, обеспечивающий централизацию полномочий по управлению Северным морским путем. Информация об этом появилась на официальном сайте органа власти.
«На „Росатом“ возлагается обязанность организовать мониторинг движения судов в акватории Северного морского пути. Предоставлять информацию о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке и содействовать в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами в акватории СМП», — уточнили в СФ.
Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация «Росатом» хочет забрать у Министерства транспорта России полномочия по выдаче разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Согласно заявлению компании, СМП должен работать «в одно окно».
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Совет Федерации одобрил закон, обеспечивающий централизацию полномочий по управлению Северным морским путем. Информация об этом появилась на официальном сайте органа власти. «На „Росатом“ возлагается обязанность организовать мониторинг движения судов в акватории Северного морского пути. Предоставлять информацию о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке и содействовать в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами в акватории СМП», — уточнили в СФ. Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация «Росатом» хочет забрать у Министерства транспорта России полномочия по выдаче разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Согласно заявлению компании, СМП должен работать «в одно окно».