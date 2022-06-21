Федеральные власти отдали «Росатому» важный для ЯНАО проект

22 июня 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Росатом организует мониторинг движения судов в акватории СМП Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Совет Федерации одобрил закон, обеспечивающий централизацию полномочий по управлению Северным морским путем. Информация об этом появилась на официальном сайте органа власти. «На „Росатом“ возлагается обязанность организовать мониторинг движения судов в акватории Северного морского пути. Предоставлять информацию о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке и содействовать в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами в акватории СМП», — уточнили в СФ. Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация «Росатом» хочет забрать у Министерства транспорта России полномочия по выдаче разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Согласно заявлению компании, СМП должен работать «в одно окно». Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Совет Федерации одобрил закон, обеспечивающий централизацию полномочий по управлению Северным морским путем. Информация об этом появилась на официальном сайте органа власти. «На „Росатом“ возлагается обязанность организовать мониторинг движения судов в акватории Северного морского пути. Предоставлять информацию о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке и содействовать в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами в акватории СМП», — уточнили в СФ. Ранее URA.RU рассказывало, что госкорпорация «Росатом» хочет забрать у Министерства транспорта России полномочия по выдаче разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Согласно заявлению компании, СМП должен работать «в одно окно».