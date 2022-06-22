«Ведомости»: в законе об иноагентах появятся новые исключения

23 июня 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

В России могут запретить признавать иноагентами зарубежных дипломатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Госдума РФ намерена принять сводный закон об иноагентах, предусматривающий, что ряд некоммерческих организаций (НКО) и дипломатов не могут быть признаны иностранными агентами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете нижней палаты по безопасности. В список тех, кто не может стать иноагентом, войдут ряд таких НКО, как объединения работодателей, сотрудники диппредставительств, владельцы диппаспортов, прибывшие в Россию для исполнения служебных обязательств, а также сотрудники аппаратов военного атташата, торговых и иных представительств зарубежных стран, говорится в материале газеты. Отмечается, что Госдума намерена принять сводный закон 28 июня. Кроме того, нельзя будет признавать иноагентами сотрудников международных организаций, работающих в РФ. Уточняется, что исключение не распространяется на членов их семей. Ранее сообщалось, что Госдума решила, за что россиян смогут признать иностранными агентами. Также в начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума РФ намерена принять сводный закон об иноагентах, предусматривающий, что ряд некоммерческих организаций (НКО) и дипломатов не могут быть признаны иностранными агентами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете нижней палаты по безопасности. В список тех, кто не может стать иноагентом, войдут ряд таких НКО, как объединения работодателей, сотрудники диппредставительств, владельцы диппаспортов, прибывшие в Россию для исполнения служебных обязательств, а также сотрудники аппаратов военного атташата, торговых и иных представительств зарубежных стран, говорится в материале газеты. Отмечается, что Госдума намерена принять сводный закон 28 июня. Кроме того, нельзя будет признавать иноагентами сотрудников международных организаций, работающих в РФ. Уточняется, что исключение не распространяется на членов их семей. Ранее сообщалось, что Госдума решила, за что россиян смогут признать иностранными агентами. Также в начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.