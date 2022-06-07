В Госдуме приняли закон, разработанный пермским сенатором

Государственная дума в первом чтении приняла закон, позволяющий контролировать деятельность иноагентов. Одним из его разработчиков является член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов. О принятии закона сообщает официальный сайт Госдумы РФ.
Ранее закон об иностранных агентах содержал разрозненные положения. «Цель нашего документа — закрыть дополнительные лазейки для иноагентов, не изменяя законодательства», — прокомментировал еще при внесении законопроекта пермский сенатор Климов. По его мнению, менять закон в еще не сложившейся сфере жизни, — это путь в никуда.
Согласно новым пунктам закона, иноагентам запретят в России заниматься преподавательской деятельностью, а также создавать контент для детей и подростков. Такие лица не смогут быть организаторами публичных акций и спонсорами избирательных кампаний.
Иностранным агентам теперь запретят занимать должности в публичной власти и получать государственные гранты. Помимо этого, им нельзя вкладывать инвестиции в стратегические предприятия России.
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Государственная дума в первом чтении приняла закон, позволяющий контролировать деятельность иноагентов. Одним из его разработчиков является член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов. О принятии закона сообщает официальный сайт Госдумы РФ. Ранее закон об иностранных агентах содержал разрозненные положения. «Цель нашего документа — закрыть дополнительные лазейки для иноагентов, не изменяя законодательства», — прокомментировал еще при внесении законопроекта пермский сенатор Климов. По его мнению, менять закон в еще не сложившейся сфере жизни, — это путь в никуда. Согласно новым пунктам закона, иноагентам запретят в России заниматься преподавательской деятельностью, а также создавать контент для детей и подростков. Такие лица не смогут быть организаторами публичных акций и спонсорами избирательных кампаний. Иностранным агентам теперь запретят занимать должности в публичной власти и получать государственные гранты. Помимо этого, им нельзя вкладывать инвестиции в стратегические предприятия России. Ранее URA.RU сообщало, что пермскому политологу отказали в отмене статуса иноагента. Также сенатор Климов рассказал о вреде Болонской системы образования.