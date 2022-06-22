В Японии оправдали Россию за спецоперацию на Украине

23 июня 2022 в 08:32 Размер текста - 17 +

Японский депутат высказался о причинах спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, потому что Киев не выполнял Минские соглашения. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства», — заявил Судзуки в интервью РИА «Новости». Японский политик также напомнил, что ответственность несут обе стороны конфликта. По его словам, Путин пошел на такой шаг, потому что Украина не соблюдала Минские соглашения. Президент России объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявлял, что пошел на такие вынужденные меры для помощи населению Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Также он сообщал, что на ситуацию повлияло невыполнение Минских соглашений. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, потому что Киев не выполнял Минские соглашения. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства», — заявил Судзуки в интервью РИА «Новости». Японский политик также напомнил, что ответственность несут обе стороны конфликта. По его словам, Путин пошел на такой шаг, потому что Украина не соблюдала Минские соглашения. Президент России объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявлял, что пошел на такие вынужденные меры для помощи населению Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Также он сообщал, что на ситуацию повлияло невыполнение Минских соглашений.