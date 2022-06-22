Ректор ЮУрГУ получил награды перед отставкой

Вклад экс-ректора ЮУрГУ отметили министерство образования и губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ушедший со своего поста экс-ректор Южно-Уральского госуниверстета получил медаль за работу и орден. Как передает корреспондент URA.RU, награду ему вручили заместитель министра РФ по науке и технологиям и губернатор Алексей Текслер.

«Разрешите поблагодарить вас, Александр Леонидович, за работу. При вашем руководстве вуз стал одной из ведущих образовательных площадок в стране. Министерство науки и технологий приняло решение наградить вас медалью за вклад в реализацию государственной политики в области образования и технологического развития страны», — отметил заместитель министра.

Губернатор Текслер, поблагодарив за 17-летнюю работу, вручил Шестакову медаль ордена «За заслуги перед Челябинской областью» — высшую награду региона. Глава области отметил, что движение вперед продолжается, и новая должность президента для ушедшего ректора позволит ему контролировать стратегическое развитие вуза.

Впервые Александра Шестакова избрали ректором ЮУрГУ в 2005 году. Ректорские полномочия руководителя истекли 22 июня. В этот день ему исполнилось 70 лет. Шестаков перешел на должность президента университета.