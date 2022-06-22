В Перми приставы наказали МФО за частые звонки

По закону коллекторы могут звонить не более одного раза в день Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию (МФО) за слишком назойливые звонки должнице. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«С жалобой на чересчур навязчивых коллекторов к судебным приставам обратилась жительница Перми, у которой были долги перед МФО. По закону, коллекторы не могут звонить должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Однако ООО «МФК «МигКредит» превысило допустимое количество телефонных переговоров», — сообщили в ведомстве.

Микрофинансовая компания была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский пристав поймал должницу, заманив ее выпивкой. Она задолжала 600 тысяч рублей по алиментам.