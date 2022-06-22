В Перми приставы наказали МФО за частые звонки

Пермские судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию (МФО) за слишком назойливые звонки должнице. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
«С жалобой на чересчур навязчивых коллекторов к судебным приставам обратилась жительница Перми, у которой были долги перед МФО. По закону, коллекторы не могут звонить должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Однако ООО «МФК «МигКредит» превысило допустимое количество телефонных переговоров», — сообщили в ведомстве.
Микрофинансовая компания была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей.
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Пермские судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию (МФО) за слишком назойливые звонки должнице. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «С жалобой на чересчур навязчивых коллекторов к судебным приставам обратилась жительница Перми, у которой были долги перед МФО. По закону, коллекторы не могут звонить должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Однако ООО «МФК «МигКредит» превысило допустимое количество телефонных переговоров», — сообщили в ведомстве. Микрофинансовая компания была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пристав поймал должницу, заманив ее выпивкой. Она задолжала 600 тысяч рублей по алиментам.