22 июня 2022

В Перми приставы наказали МФО за частые звонки

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, общественный транспорт, девушка с телефоном, люди в масках, девушка в маске
По закону коллекторы могут звонить не более одного раза в день Фото:

Пермские судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию (МФО) за слишком назойливые звонки должнице. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«С жалобой на чересчур навязчивых коллекторов к судебным приставам обратилась жительница Перми, у которой были долги перед МФО. По закону, коллекторы не могут звонить должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Однако ООО «МФК «МигКредит» превысило допустимое количество телефонных переговоров», — сообщили в ведомстве.

Микрофинансовая компания была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский пристав поймал должницу, заманив ее выпивкой. Она задолжала 600 тысяч рублей по алиментам.

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Пермские судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию (МФО) за слишком назойливые звонки должнице. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «С жалобой на чересчур навязчивых коллекторов к судебным приставам обратилась жительница Перми, у которой были долги перед МФО. По закону, коллекторы не могут звонить должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Однако ООО «МФК «МигКредит» превысило допустимое количество телефонных переговоров», — сообщили в ведомстве. Микрофинансовая компания была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пристав поймал должницу, заманив ее выпивкой. Она задолжала 600 тысяч рублей по алиментам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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