Пермский пристав поймал должницу, заманив ее выпивкой

Должница соблазнилась на бесплатную выпивку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Чердыни (Пермский край) судебный пристав выманил должницу, пообещав ей вечеринку и бесплатный алкоголь. Об этом сообщается на сайте УФСПП по Пермскому краю.

Женщина вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь, со своим ребенком не общалась и задолжала алиментов порядка 600 тысяч рублей. По указанному месту жительства женщина также не появлялась и уклонялась от уплаты денег. «Зная склонность должницы к алкоголю, пристав позвонил сожителю должницы, представился знакомым и позвал их на встречу, пообещав угостить спиртным», — сообщают в ведомстве.

За неуплату алиментов женщину отправили под арест на 10 суток. Кроме того, приставы установили ее место работы, куда будут направлены соответствующие документы для принудительного взыскания алиментов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк позвонил в полицию и сообщил, что его пытаются похитить. За злоумышленников мужчина принял судебных приставов.