05 июня 2022
04 июня 2022

Пермский пристав поймал должницу, заманив ее выпивкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы. Тюмень, фссп
Должница соблазнилась на бесплатную выпивку Фото:

В Чердыни (Пермский край) судебный пристав выманил должницу, пообещав ей вечеринку и бесплатный алкоголь. Об этом сообщается на сайте УФСПП по Пермскому краю.

Женщина вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь, со своим ребенком не общалась и задолжала алиментов порядка 600 тысяч рублей. По указанному месту жительства женщина также не появлялась и уклонялась от уплаты денег. «Зная склонность должницы к алкоголю, пристав позвонил сожителю должницы, представился знакомым и позвал их на встречу, пообещав угостить спиртным», — сообщают в ведомстве.

За неуплату алиментов женщину отправили под арест на 10 суток. Кроме того, приставы установили ее место работы, куда будут направлены соответствующие документы для принудительного взыскания алиментов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк позвонил в полицию и сообщил, что его пытаются похитить. За злоумышленников мужчина принял судебных приставов.

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В Чердыни (Пермский край) судебный пристав выманил должницу, пообещав ей вечеринку и бесплатный алкоголь. Об этом сообщается на сайте УФСПП по Пермскому краю. Женщина вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь, со своим ребенком не общалась и задолжала алиментов порядка 600 тысяч рублей. По указанному месту жительства женщина также не появлялась и уклонялась от уплаты денег. «Зная склонность должницы к алкоголю, пристав позвонил сожителю должницы, представился знакомым и позвал их на встречу, пообещав угостить спиртным», — сообщают в ведомстве. За неуплату алиментов женщину отправили под арест на 10 суток. Кроме того, приставы установили ее место работы, куда будут направлены соответствующие документы для принудительного взыскания алиментов. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк позвонил в полицию и сообщил, что его пытаются похитить. За злоумышленников мужчина принял судебных приставов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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